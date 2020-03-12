الصين تنتصر على بعبع كورونا.. شفاء 70% من المصابين بالفيروس

كانت دولة الصين أكبر البؤر لتفشي فيروس كورونا في العالم وبالرغم من سرعة انتشاره في الصين كانت من المستحيلات السيطرة عليه ولكن بعد مرور حوالي شهرين استطاعت الصين السيطرة علي الوباء، وهناك مؤشرات تدل على تعافي الصين من وباء كورونا

- أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص.

- زار الرئيس الصيني شي جينبينغ مدينة ووهان لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا.

كانت هذه الزيارة دليلا على تحسن الأوضاع في المدينة، بالتزامن مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة في ظل الإجراءات الصحية والأمنية المشددة التي تشهدها المدينة والمناطق المحيطة بها في مقاطعة هوباي.

- بدات الصين تغلق آخر المستشفيات الميدانية التي أنشأتها الصين والبالغ عددها 14 مستشفى ميدانيا، جاء بعد انحسار أعداد المصابين والوفيات في الصين، وأنشأت الصين 14 مستشفى ميدانيًا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، وعولج المرضى بشكل أساسي من أعراض خفيفة للفيروس.

-عرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا،لأن الصين ليس بحاجة لهم الآن.

آخر أعداد المصابيت في الصين اليوم، 19 إصابة جديدة، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وأصيب أكثر من 80750 شخصا في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس، لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجددا من دول أخرى.