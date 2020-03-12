ميناء الإسكندرية ترفع الاستعداد والتأهب بجميع الأرصفة

قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن جميع الإدارات التابعة للميناء رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعه تحسبا لموجة الطقس السيئ، حيث وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف الغندور أنه جرى مراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تماما على تراكم المياه سواء في الساحات أو الأرصفة، وذلك حفاظا على السلع والبضائع الموجودة بالساحات، كما جرى مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكتروني إذا انقطع التيار الكهربائي الرئيسي، كما جرى أيضا تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة تماما لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.

وشدد الربان طارق شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة والشرطة، وقطاع النقل البحري، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن وإدارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت، تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.