ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في كفر الشيخ

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وثبت أن المتهمين جمعا أمولهما من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.