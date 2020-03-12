بروتوكول بين جامعات "عين شمس وأوشن ونيوجرسي" لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وجون لارسن رئيس جامعة أوشن كانتري، وسو هندرسون رئيس جامعة نيو جرسي، بروتوكول تعاون مشترك.

جا ذلك بحضورالدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية العالمية، وإنشاء الدرجات العلمية المشاركة، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وتسعى جامعة عين شمس من خلال هذه البروتوكولات إلى دعم وإنشاء برامج جديدة لإداره الأعمال والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحاسبات والتمريض وغيرها من المجالات التي يحتاجها سوق العمل.