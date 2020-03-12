فيديو وصور.. العلمين وأكتوبر شكل جديد بفعل الأمطار

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بعض المشاهد من مناطق ومحافظات مصر المختلفة، والتي تحول بعضها لتحف فنية بعد أن اغتسلت بمياه الأمطار.

ونشر يونس، مقطع فيديو من مدينة العلمين الجديدة، ومجموعة من الصور من العلمين الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".

ونشر يونس، أيضا مجموعة من الصور مدينة أكتوبر الجديدة، بعد أن اغتسلت بمياه الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.