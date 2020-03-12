نائب محافظ القاهرة يشدد على التعامل الفوري مع بلاغات المواطنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة لتفقد غرف عمليات المنطقة الشمالية لمتابعة البلاغات الوردة من المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات والتعامل معها فور ورودها.

وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بالعمل على إزالة مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع، وتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل معها على الفور في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

الجدير للذكر أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، أعلنت عن أرقامها لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتي يجرى استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.