«محجوب» يتفقد مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين لمتابعة خطط التطوير

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطارات جنوب سيناء وبدأ جدول الزيارات بمطار شرم الشيخ الدولي، تابع انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار صالة 1 و2، وتأكد من انتظامية التشغيل مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية في الكشف على الركاب، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة للاطمئنان على سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

واستمع الطيار عادل، إلى عرض تقديمي عرضه عليه الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي عن أهم التطورات التي تم تنفيذها في المطار والمشروعات المستقبلية ومتطلبات المطار في الفترة الحالية للحفاظ على مكانته الرائدة، والتي وعد محجوب بوضعها في أولويات التنفيذ حيث ان مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجمهورية من حيث كثافة التشغيل نظراً لكون مدينه شرم الشيخ من أهم مدن الجذب السياحي فضلاً عن استضافتها للعديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية الهامة، وأنهى جولته بشكر جميع العاملين على ما يقدمونه من مجهود ملموس وتفانى في عملهم وأضاف أن مثل هذا السلوك هو ما اعتدنا عليه من العاملين .

كما توجه الطيار عادل محجوب إلى مطار الطور للوقوف على مستجدات تطويره التي أوشكت على الانتهاء كما تفقد المنشآت والمباني الخارجية التابعة للمطار وصالات السفر والوصول وvip التي تتم تطويرها يرافقه خلال جولته الملاح محمد سالم مدير مطار الطور الذى بدوره قام بشرح خطة التطوير الذى يشهده المطار .

وأشاد محجوب بالجهد المبذول حيث يعد تطوير مطار الطور خطوة هامة نحو تنمية محافظة جنوب سيناء وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة التي تذخر بالمقاصد السياحية الخلابة التي يمكن استثمارها في خطة التطوير المستقبلية.

تفقد محجوب أيضا مطار سانت كاترين حيث قام بجولة تفقدية واسعة رافقه خلالها المهندس أحمد الروبي مدير مطار سانت كاترين للوقوف على مستجدات التطوير والتي شملت رفع كفاءة الممر الرئيسي والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين وساحه انتظار السيارات، وذلك ضمن خطة الدولة بتنشيط حركة السياحة، والتي كان لها الأثر على مدينة سانت كاترين لما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية المهمة كما شهد المطار مؤخرا استقبال المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت شعار "هنا نصلى معا" وكرم محجوب العاملين بالمطار لما قدموه من كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة في المؤتمر، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية .