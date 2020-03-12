ماليزيا تعلن رصد 12 إصابة بكورونا.. حضروا مؤتمرا إسلاميا في العاصمة

دعت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، إلى تأجيل التجمعات، بعد ربط 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل، بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو 10 آلاف شخص من عدة دول، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتتتبع السلطات في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، التي أبلغت عن 149 إصابة بالفيروس، حوالي 5000 مواطن شاركوا في تجمع الدعاة المسلمين من 28 فبراير إلى 1 مارس في مسجد على مشارف كوالالمبور.

وقالت وزارة الصحة عبر "تويتر"، في إشارة إلى المرض الناجم عن فيروس كورونا "يجب تأجيل جميع التجمعات للحد من انتشار كوفيد-19".

وظهرت 11 حالة مرتبطة بالتجمع لدى أشخاص بسلطنة بروناي، حضروا المؤتمر الإسلامي، وكانوا أول حالات إصابة بالفيروس في السلطنة، من بين 90 شخصا من بروناي حضرو الحدث الديني.