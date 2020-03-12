ضبط موظفين اختلاسا 600 ألف جنيه من شركتيهما

ألقى رجال الشرطة القبض على مستشار قانوني سابق بفرع لإحدى الشركات بمحافظة الدقهلية "شركة مساهمة مصرية"، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة.

أكدت التحريات وجمع المعلومات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام محامي حر والمستشار القانوني لفرع الشركة إليها بالدقهلية سابقاً، باستتغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله والمنوط به تحصيل المديونيات من عملائها، واختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت 542,500 جنيه، قيمة ما جرى تحصيله من المدينين وعدم توريده لتلك المبالغ المالية لخزينة الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط موظف لاختلاسه مبالغ مالية من أموال شركة محل عمله

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص - مسؤول تمويل بإحدى شركات خدمات المشروعات - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج - باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بالشركة، وتحصيل مبالغ مالية قيمة الأقساط المستحقة للشركة عن 72 عميلا من المقترضين من الشركة، والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها بحساب الشركة بأحد البنوك الوطنية، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة نحو 188090 جنيها وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوارق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .