الصحة العالمية: "كوفيد 19" الذي يسببه كورونا جائحة يمكن السيطرة عليها

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تفشي فيروس كورونا المستجد، وباء يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، للدبلوماسيين اليوم، في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تقترب من هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، أمس، انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كـ"جائحة عالمية"، وقال مدير المنظمة، تدروس أدهانوم، "لم نر من قبل جائحة يشعل شرارتها فيروس كورونا، كما لم نشهد جائحة يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.