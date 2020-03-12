حريق وانهيار منازل.. مصرع شخص وإصابة 17 بسبب الطقس السيئ بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج حالة وفاة إثر سقوط حائط عليه، كما أصيب 17 آخرين في سقوط أشجار نخيل وانهيار منزلين وانقلاب سيارة، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وشهدت أغلب مناطق المحافظة انقطاعا في التيار الكهربائي، وحجبت الأتربة الرؤية على مختلف الطرق.

وتساقطت الأمطار بغزارة على مدينة سوهاج، صباح اليوم، وأدت شدة الرياح إلى سقوط حائط على شخص في أثناء سيره بدائرة حي غرب ما نتج عنه وفاته، وضربت الرياح المحملة بالأتربة المحافظة.

وشهدت مدن دار السلام والبلينا وجرجا الواقعة في جنوب المحافظة رياح محملة بالأتربة، وادت شدة الرياح الي نشوب حريق في منزل بقرية يعقوب بمركز البلينا، وأصيبت ربة منزل وابنتها في انهيار منزل بمدينة البلينا، ونشب حريق في أشجار نخيل بدار السلام، كما انهار منزل وأصيب 3 أشقاء، ونقلوا إلى مستشفى دارالسلام المركزي.

وفي أخميم، سقطت نخلة على سيارة أجرة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وفي قرية نيدة بمركز أخميم سقطت نخلة أمام منزل ما نتج عنه إصابة طفلين، ونقلا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وفي جهينة أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسبب انعدام الرؤية علي الطريق، كما انهار منزل في طهطا بنجع الجيلاني، وأسفر الحادث عن إصابة مسن بكدمات في الوجه والرأس وكسر بالقدم.