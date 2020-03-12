إغلاق موانئ جنوب سيناء البحرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إغلاق موانئ جنوب سيناء البحرية، "نويبع وشرم الشيخ"، لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، واضطراب حالة المياه بخليج العقبة.

ورفعت هيئة مواني البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وأكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة المواني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة من مساء الأربعاء، حتى السبت المقبل، لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ومنع كل الأنشطة البحرية؛ للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.