طفل وشاب وفني كهرباء.. ضحايا أول أيام الطقس السيئ في مصر

تشهد مصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ، تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

مصرع فني كهرباء بالوادي الجديد

ولقي بعض المصريين مصرعهم نتيجة الطقس السيئ في محافظات مصر المختلفة، أولهم كان في محافظة الوادي الجديد، حيث توفي فني بقطاع الكهرباء أثناء إصلاحه لعطل كهربي بسبب العواصف، بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة في الوادي الجديد، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول جثة الفني لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين مصرع هاني هريدي حسن، 33 عاما، فني بقطاع هندسة الكهرباء بالوادي الجديد، إثر هبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية بعد تعرضه لصعق كهربي خلال إصلاح عطل كهربي بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة.

سقوط شاب في السويس

وفي محافظة السويس، لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور السادس بمنطقة النور داخل دائرة نطاق حي عتاقة في السويس، اليوم، أثناء قيامه بصيانة طبق إرسال القنوات الفضائية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتلقى مرفق الإسعاف في السويس، بلاغًا من المواطنين بسقوط شاب يدعى عبدالرحمن حسني، 39 عاما، من الطابق السادس بمنطقة النور، في أثناء صيانة طبق استقبال القنوات الفضائية وتسببت شدة الرياح في سقوطه.

انقلاب سيارة مواطن في ترعة بقنا

بينما لقي مواطن مصرعه، اليوم، إثر انقلاب سيارته في ترعة الكلابية أمام قرية الأشراف في جنوب قنا، نتيجة للطقس السيئ.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع كمال عبده حمزة، سائق، إثر انقلاب سيارته الربع نقل التي تحمل لوحات 441 نقل قنا، في ترعة الكلابية أمام قرية الأشراف بجنوب قنا، وانتشلت السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقرر اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، إغلاق طريق "قنا - سفاجا"، و"نجع حمادي - قنا"، و"قنا - سوهاج الصحراوي"، بسبب حالة الطقس السيء التي تنتاب البلاد.

وفي المحافظة ذاتها، لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في قنا، نتيجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد كرم حلمي 5 أعوام، وإصابة شقيقه أحمد 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، في انهيار سقف منزل بقرية الكرنك.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط كمية من الأمطار أكبر من التي تعرضت لها البلاد، في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.