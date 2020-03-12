مصرع طفل وانهيار مئذنتين و5 منازل بسبب سوء الأحوال الجوية في قنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أن موجة الطقس السيئ أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه، وجرى نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج، وتقدم محافظ قنا بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفي داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أسفرت موجة الطقس السيئ عن سقوط 31 شجرة و16 عمود كهرباء وانهيار 5 منازل، وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخرى، بقرية السلامية بمركز نجع حمادي وتنفيذ الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.

والجدير للذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية (0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542) خلال فترة سوء الأحول الجوية.