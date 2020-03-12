عاجل.. غلق طريق رأس غارب اتجاه المنيا لشدة الرياح وانعدام الرؤية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق رأس غارب اتجاه المنيا بسبب شدة الرياح وانعدام الرؤية.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت مصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط كمية من الأمطار أكبر من التي تعرضت لها البلاد، في أكتوبر الماضي. وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.