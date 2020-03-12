عاجل.. إغلاق مطار الأقصر وتحويل الرحلات إلى الغردقة

أعلن محسن الشامي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، غلق مطار الأقصر الدولي، وتغيير مسار كل رحلات الطيران المقرر هبوطها في مطار الأقصر، اليوم، لتهبط في مطار الغردقة، لعدم وضوح الرؤية لضمان هبوط آمن للطائرات.

كانت الأقصر اتخذت عدة إجراءات ورفعت درجة الاستعدادات القصوى على مستوى المديريات المختلفة للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ، بسبب سوء الأحوال الجوية، معلنت أرقام الطوارئ لغرفة عمليات المحافظة 2372188 - 2374903.

وتشهدت مصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط كمية من الأمطار أكبر من التي تعرضت لها البلاد، في أكتوبر الماضي. وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.