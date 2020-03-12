ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا إلى 84 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84، فيما تجاوز عدد المصابين حتى صباح الخميس، 2200 شخص، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الحكومة الإسبانية إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا الجديد، وإخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "publico" المحلية، أن الوزيرة في حالة صحية جيدة، مشيرة إلى أن نائب رئيس الوزراء سيخضع للفحص الطبي.

وأضافت أنه من المقرر أن يحضر اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، اليوم، الوزراء المعنيون فقط بالموافقة على إجراءات مكافحة الفيروس.