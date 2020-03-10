إسبانيا تطالب بتخفيف اللوائح المالية الأوروبية للحد من تداعيات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشير، اليوم، عزم بلاده ضمان توريد الأدوية وفتح خطوط ائتمان للشركات الصغيرة، كجزء كم برنامج يهدف إلى التخفيف من وطأة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال سانشيز بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنه طالب بتخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة اقتصاده بشكل أكبر في مواجهة تفشي الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسجلت إسبانيا أكثر من 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيًا للفيروس الجديد، بعد إيطاليا والتي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 64 ألفا.