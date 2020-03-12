رئيس مهرجان كان: إذا لم يتحسن الوضع سنلغي الدورة بسبب فيروس كورونا

وسط مخاوف من انتشار "كورونا"، قال رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".

وأضاف "بيير" في لقاء مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية، ونقل تصريحاته موقع hollywoodreporter: "لكننا لسنا غافلين.. إذا لم يتحسن الوضع، فسنلغي الدورة المقبلة".

وفي سياق متصل، أعلنت 4 مهرجانات سينمائية اليوم، عن إلغاء فعالياتها بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتقرر إيقاف فعاليات مهرجان بيفرلي هيلز السينمائي، وكليفلاند السينمائي، وFull frame، ويقام في جامعة ديوك، وأيضا مهرجان نيويورك لأفلام الأطفال.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان بفرلي هيلز من يوم 1 إلى 5 أبريل، ليتم تأجيله حتى إشعار آخر. وقال المنظمون في بيان: "نظرًا لأن مهرجان بيفرلي هيلز سيجمع الآلاف من الحضور محليًا وعالميًا، فمن مسؤوليتنا الأخلاقية والمعنوية ألا نشارك في انتشار محتمل لـ كورونا"، بحسب موقع "Variety".