وزيرة التضامن تتفقد غرفة عمليات الهلال الأحمر

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والتي تمتلك إمكانات لرصد التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد على مدار 3 أيام، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت الهلال الأحمر المصري برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لمدة 72 ساعة قادمة إلى حين استقرار الأحوال الجوية. وقالت "القباج" إنه تم متابعة كافة التطورات المتعلقة بحالة الطقس وتأثيره على جميع محافظات الجمهورية على مدار 24 ساعة بشكل مستمر، وذلك من خلال تواجد 12 متطوعا يعملون بشكل مستمر في مناوبات، مع تواجد المشرفين والمسؤولين داخل المركز العام، إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ والتي يبلغ عددها 70 فرقة في مختلف مناطق الجمهورية، وأوضحت أن الغرفة تعمل بأجهزة اللاسلكي لربط كافة غرف العمليات في الفروع والغرفة المركزية، علاوة على وجود موجة خاصة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأضافت أنه يتم متابعة وسائل الإعلام وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز عملية الرصد والمتابعة أولا بأول. وأوضحت "القباج" أن الهلال الأحمر المصري قام بمراجعة الأرصدة المخزنية في المخازن المركزية والاستراتيجية في أقاليم الجمهورية للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على توفير الأدوات المطلوبة في وقت قصير.

وذكرت القباج أن فرق أطفال بلامأوى والتي تمتلك 17 سيارة مجهزة، قامت من مساء الأمس الأربعاء بتطبيق خطة طوارئ وتدخلات علي مدار 24 ساعة في 13 محافظة كما تم تعبئة الموارد اللازمة لفرق التدخل السريع في 27 محافظة، كما تم رفع درجة الاستعداد في كافة مراكز الإغاثه والتأكد من توفر المواد الغذائية وأدوات الحماية، كما تقوم المديريات بحصر أي خسائر لتعويض المواطنين.