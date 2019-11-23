النواب يهنئون وزيرة التضامن الاجتماعي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

هنأ عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتورة غادة والي بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

اللجنة العربية للبرلمان: تهنئ "والي" بالمنصب الأممي الجديد

تقدم النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكد "أباظة" أن "والي" تستحق هذا المنصب الأممى الجديد بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها فى منصبها الوزاري، قائلا في بيان له أصدره اليوم أنه شرف لمصر والدول العربية والمرأة المصرية والعربية هذا المنصب العالمي، مؤكدا أن الدكتورة غادة والي من الشخصيات السياسية الناحجة والتي أكدت لمصر والعالم أن المرأة المصرية تستحق ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقدرتها على القيادة وتحقيق النجاح فى مختلف المواقع القيادية التي تولتها المرأة المصرية في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الدكتورة غادة والي سيكون لها دورها في تحقيق النجاح فى منصبها الأممى الجديد إقليميا وعالميا لمواجهة المخدرات والجريمة.

النائب أمين مسعود يهنئ غادة والي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

كما هنأ المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم إن "الدكتورة غادة والي تعد واجهة مشرفة لمصر والعالم العربي وستكون لها بصماتها الواضحة في هذا المجال الجديد، لأننا تعودنا منها دوما على العمل بحرفية وإتقان شديد معربا عن ثقته التامة فى قدرة وكفاءة الدكتورة غادة والى على تحقيق النجاح فى منصبها الاممى الجديد".

وأكد "مسعود" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو صاحب النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية فى مختلف المواقع القيادية التى حصلت عليها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى وكانت وزارة الخارجية رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة بشأن قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار غادة والي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة، بشأن قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار غادة والي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى على ما تتمتع به وزيرة التضامن من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

وأشارت وزارة الخارجية إلى حرص مصر، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يُعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.