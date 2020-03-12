عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى 262

أعلن عبداللطيف الخال، الرئيس المشارك للجنة الرصد والأوبئة بوزارة الصحة القطرية، أن عدد الحالات الإجمالية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا، بلغت 262 حالة حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل إصابة 238 حالة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي أعلن عن إصابتها بالفيروس، يوم الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأكدت الصحة القطرية، في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن الحالات الجديدة التي سجلت هي للذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وذكر بيان الوزارة، أنه "من المرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي".

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، موضحة أن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحالة صحية جيدة جدا، ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.

وحثت وزارة الصحة القطرية، كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وكانت الحكومة القطرية، أعلنت تعليق الدخول "مؤقتاً" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس القاتل، وهي "بنغلادش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند".