رياح رملية تغلق الطريق الدولي في جنوب سيناء

قررت إدارة مرور محافظة جنوب سيناء غلق طريق "النفق – شرم الشيخ" بطول 200 كيلومتر، لانعدام الرؤية نتيجة هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة التي تعرضت لها المحافظة.

وأكد يوسف منسي مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، غلق الطريق أمام حركة المرور بداية من مدينه أبوزنيمة حتى مدينة شرم الشيخ، وغلق طريق وادي فيران، لانعدام الرؤية تمامًا.

وأهابت إدارة المرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات والتوقف عن السير، حفاظًا على سلامتهم، وتعرضت مدن محافظة جنوب سيناء، منذ قليل، لحالة من الطقس السيئ والمتقلب ولعاصفة رملية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية وسرعة للرياح المحملة بالرمال.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.