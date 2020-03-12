عاجل.. وقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول لحين إزالة مياه الأمطار

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق؛ عن أنه سيتم وقف حركة قطارات الخط الأول للمترو "المرج - حلوان"؛ وذلك بعد تراكم كميات كبيرة من المياه بفعل الأمطار على قضبان السكة بمحطة سراي القبة؛ مشيراً إلى أن تراكمات المياه كبيرة للغاية؛ وذلك يصعب من استمرار حركة مسير القطارات في المحطات السطحية؛ موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إزالة جميع المياه.

وقال المصدر؛ لـ"الوطن"؛ إنه سيتم خلال دقائق اتخاذ قرار بقطع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة؛ لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للقيام بمهام إزالة المياه من على قضبان السكك؛ موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع مجريات الأمور لحظة بلحظة؛ لاتخاذ القرار المناسب تجاه حركة مسير القطارات.