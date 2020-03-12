وزيرة التضامن: 4 محافظات تضررت من سوء الأحوال الجوية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظات الوادي الجديد، سوهاج، قنا، والغربية، تعرضت لخسائر بسيطة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتةً إلى وجود حالتي وفاة، كانت بسبب الصعق وانهيار سقف على الضحية، منوهة أنه جرى إسعاف حالات أخرى.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، أنه يجرى تقديم الدعم للأسر والتنبيه عليها بشأن آليات الحماية الواجبة، كما تقدم جمعيات أهلية كثيرة الدعم والأغذية، حيث أنها متواجدة بشكل أكبر على القرى، لأنها الأكثر ضررًا نتيجة لبنيتها التحتية التي تعتبر أضعف من المدن.وأشارت إلى أن الوزارة ستتدخل بعد الأحداث لترميم المنازل التي قد تكون أضيرت وتعوض الأسر التي قد تكون فقدت أصولها الإنتاجية وتقديم التعويضات بسبب فقد الأرواح.

وأوضحت أن الجمعيات الأهلية تشارك بتوفير أغذية وبطاطين للأسر التي تعيش في منازل تسرب حوائطها المياه، كما تم توفير سيولة مادية للأسر، مؤكدةً أنها شريكة مع وزارة التضامن، حيث يجرى التنسيق سلفًا قبل حدوث الأزمات والكوارث.