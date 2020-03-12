السيطرة على حريق في إحدى مزارع قرية الوادي بمدينة الطور

تمكن رجال إدارة الحماية المدينة، من السيطرة على حريق نشب اليوم الخميس، في أحد مزارع قرية الوادي، التابعة لمدينة طور سيناء، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد نشوب حريق بإحدى المزارع بقرية الوادي بمدينة الطور.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدينة والمعدات الثقيلة وسيارات المياه التابعة للوحدة المحلية للمدينة، وسيارات شركة المياه، حيث تم السيطرة على الحريق دون خسائر.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور، إنه جرى الدفع بسيارات مياه تابعة للمجلس لدعم سيارات الحماية المدنية في ظل الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد للسيطرة على الموقف.

وأضاف رئيس المدينة، إنه جاري الآن رفع المخلفات القابلة للاشتعال، بعيدا عن المزرعة، تحسبا لتجدد النيران مرة أخرى، خاصة في ظل شدة الرياح.