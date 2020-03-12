وفد "الصحة" يزور مستشفيات الصدر والإيمان بـ أسيوط

استقبل الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة.

وقال وكيل الوزارة، إن الوفد تفقد عددا من المستشفيات للتأكد من مدى جاهزية كل مستشفى وأطقم العمل بها وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد النوبتحيات ومقدمي الخدمة لمواجهة أي أزمة.

ورافق الوفد خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسى مدير المكتب الفني، والدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط.

وشملت الجولة تفقد مستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والصدر والحميات.

يذكر أنه قد جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسيوط وزيادة أعداد الأطقم الطبية تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، وتشكيل غرفة طوارئ لتلقي أي بلاغات والتعامل معها على مدار 24 ساعة.