غلق طريق أسيوط القاهرة لسوء الأحوال الجوية

أغلقت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، طريق أسيوط اتجاه القاهرة على طريق الكريمات بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنها تهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

شهدت مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت سقوط كمية من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.