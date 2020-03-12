مرسيدس بنز تطلق نسخة السباقات الجديد AMG GT4

أطلقت شركة مرسيدس طرازها الجديد من سيارات السباق AMG GT4، وستتسابق السيارة عالميا في السباقات من مارس 2020، جاء ذلك وفقا لما نشهر موقع الشركة.

وجرى تحسين الفرامل وتبريد المحرك يمكن العثور على المزايا الخاصة لمرسيدس- AMG GT4 الجديدة، في نظام تبريد الفرامل الأمثل بالإضافة إلى تبريد المحرك المحسن.

يمنع كل من مدخل هواء المكابح المتضخم وكذلك خطوط هواء المكابح المستقرة الأبعاد ذات القطر الأكبر مكونات الفرامل من السخونة الزائدة.

ونتيجة لذلك فإنها تضمن قابلية قيادة أفضل وكذلك انخفاضا كبيرا في تآكل الفرامل التي تكون تحت حمل معين أثناء سباقات التحمل.

وجرى تحسين تدفق الهواء عبر الأجزاء المتأثرة حراريا بفضل مجرى الهواء الجديد لفرامل الكربون، يساهم مبرد الزيت المعاد ترتيبه في تبريد أكثر فاعلية لمحرك AMG 4.0 V8 biturbo المثبت على السيارة، ونتيجة لذلك يمكن لـ Mercedes-AMG GT4 تقديم أدائها بشكل موثوق، حتى في الظروف شديدة الحرارة.

ويولد المحرك قوة 476 حصانا وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 350 كم/ ساعة، والعزم الأقصى للدوران 630 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزود بـ6 سرعات