محافظة قنا تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بسبب الطقس السيئ

طالبت محافظة قنا المواطنين بضرورة تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لما تشهده المحافظة من عدم استقرار في الأحوال الجوية واستمرار سقوط الأمطار وهبوب الرياح بمختلف المراكز والمدن، وناشدت المواطنين بضرورة اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديا لحدوث أي مكروه والالتزام بالتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة واتباع التعليمات المرورية الخاصة بغلق بعض الطرق.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية حيث تم غلق 4 طرق رئيسية وهي (قنا الأقصر الصحراوي الشرقي – قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي – قنا سفاجا – قـفط القصير) بالإضافة لإقامة مخيمات للإيواء العاجل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك المرور والتأكد من جاهزية مخرات السيول بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري.