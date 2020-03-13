"شاهد لها فيديو إباحيا مع شقيقه".. اعترافات قاتل أخيه أمام النيابة

"كلبش واحد".. جمعهما أثناء مثولهما أمام محقق النيابة، بمجرد وصولهما إلى مقر سرايا نيابة حوادث شمال الجيزة، تم عرضهما على محقق النيابة، وأخبر الزوج بأنه متهم بقتل شقيقه بالشاكوش ودفنه أسفل سلم العقار بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، واعترف الزوج بارتكاب الواقعة، وقال للمحقق أثناء مثوله لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد، بعد أن تخلص من شقيقه بعد أن شاهد مقطع فيديو إباحي له مع زوجته "المتهمة" الواقفة بجواره.

وأخبر محقق النيابة الزوجة بأنها متهمة بالزنا، واعترفت بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وكان يقوم بتصوير العلاقة ولكنها لم تكن تعلم بأنه يقوم بتصوير تلك العلاقة غير الشرعية، وتمت إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة الزنا.

جاء فى تحريات المباحث، التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بورود بلاغ لمركز منشأة القناطر من ربة منزل، 17 عاما، مقيمة بهرمس باكتشاف غياب والدها، 50 عاما، نجار، مقيم بهذا العنوان عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وبين عمها، 39 عاما، نقاش، داخل غرفة العم في المنزل ولم يظهر بعد تلك المشاجرة.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى مكان البلاغ وجرى عمل التحريات اللازمة، وتبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وجرى التقابل مع عم المبلغة ومواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية وانصراف والد المبلغة عقب ذلك.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله، وأسفرت التحريات أن العم مقيم بذات منزل شقيقه المتغيب عقب خلافات بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها، وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

بإعادة مواجهة المشتبه فيه، وتضييق الخناق عليه بما ورد بالتحريات اعترف أنه منذ أسبوع شاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه مدته 3 دقائق، فاستدرجه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية، حيث ضربه بـ"شاكوش" على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل.