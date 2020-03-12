التعليم: مدرسة "سيتي الزمالك" خالية من كورورنا

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن مدرسة سيتي انترناشيونال الزمالك، لا يوجد بها أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، لا بين طلابها، ولا طاقم المعلمين والإداريين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم، تلقت تقريرا من وزارة الصحة والسكان، يفيد بمخالطة والد أحد الطلاب، شخص أجنبي مصاب، ثبتت إصابته بالفيروس، وعلى الفور، قررت الوزارة إغلاق المدرسة لمدة 14 يوميا، وعزل طلابها ومعلميها احترازيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما، كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين.