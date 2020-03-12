قبل دخوله العمليات بساعات.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل جراحة المريء ببلجيكا

كشف النجم أحمد فهمي، عن خضوعه لجراحة ثانية بمنطقة المريء غدا الجمعة، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر بنسبة 50% فقط.

وقال فهمي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه يخضع للجراحة تحت إشراف نفس الطبيب الفرنسي، الذي أجرى له العملية داخل إحدى مستشفيات القاهرة، متمنيا نجاح العملية بنسبة مرتفعة لتجنب إجرائها للمرة الثالثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفنان أنه سيعود إلى القاهرة السبت المقبل، لارتباطه بتصوير مشاهد مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" يوم الأحد، وذلك رغم مطالبة الأطباء له بالراحة التامة، إلا أن ضيق الوقت وارتباطه بتصوير مسلسله يمنعوه من حصوله على هذه الراحة.

يذكر أن فهمي يعاني من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، حيث تُسبب له آلاما مبرحة طيلة الوقت.