تعرف على المناطق الأكثر تضررا بسبب التقلبات الجوية السيئة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة القاهرة تأثرت بأمطار متوسطة الشدة صباح اليوم ومن المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار على مدار اليوم، والتي تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، مشيرة إلى أن نشاط حركة الرياح يزداد على مدار اليوم الخميس وتزيد الرمال والأتربة وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم السبت المقبل.

ونفت الهيئة تعرض مصر لأعاصير سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل، مشيرة إلى إن مصر محاطة بالبحرين "الأحمر و المتوسط" وهذه البحار، بحار مغلقة وضيقة ولا تتكون فيها أعاصير على الإطلاق، حيث تتكون الأعاصير في المحيطات فمصر ليست منطقة تكون أعاصير ولا يوجد بها محيطات.

وأضافت وكيل الاستشعار عن بٌعد، خلال تصريحات صحفية، إن ما يؤثر علينا في هذه الحالة منخفض جوي متعمق قادم من أوروبا محمل بكميات عالية من الرطوبة متمركز على البحر المتوسط ويتجه إلى مصر ويتعمق، وهناك منخفض جوي أخر يؤثر على مصر، وهو منخفض السودان الموسمي قادم من الجنوب ويمر على البحر الأحمر محملا برياح جنوبية شرقية تؤدي إلى كميات عالية من الرطوبة أيضا، وهو ما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار شديدة الغزارة وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

ولفتت شاكر، إلى أننا سنشهد خلال الأيام القادمة نشاط لرياح، خاصة ونحن على أعتاب فصل الربيع الذي يتسم بالعواصف الترابية ورياح الخماسين، ومن المتوقع أن تكون سرعة الهواء شديدة، تصل إلى حد الرياح على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تتراوح من 20 إلى 30 عقدة فيما يعادل من 50 إلى 60 كيلو متر في الساعةأضافت شاكر، إن بعض المناطق بجنوب البلاد ستصل مياه الأمطار بها من شدة غزارتها إلى مرحلة السيول، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء يصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، خاصة المناطق المكشوفة، وذلك بداية من غدا الجمعة، ويكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارد أثناء النهار، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وأشارت شاكر إلى أنه من المتوقع أن تتضرر معظم محافظات الجمهورية بسبب حالة عدم الاستقرار، وفي مقدمتها السواحل الشمالية الغربية، حيث تكون معرضة لأمطار شديدة الغزارة، كذلك المنطقة الغربية ستكون معرضة لكميات كبيرة من الإمطار وهي منطقة صحراوية، كما تمتد الأمطار شديدة الغزارة على الإسكندرية ومحافظات الدلتا، ومدن القناة تكون شديدة الغزارة إلى أن تصل إلى سيناء وخليج السويس، موضحة أن الطبيعة الجغرافية تؤدي إلى تحول الأمطار إلى سيول فوق سيناء وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد ومنطقة سلاسل البحر الأحمر.

ومن المتوقع أيضاً، أن تتعرض جميع المدن المطلة على ساحل البحر الأحمر للسيول، وأن يؤثر نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية.أما بالنسبة للمدن المعرضة للعواصف الترابية ، التي تقل معها الرؤية، وتصل إلى حد العاصفة فهي "منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة شمال ووسط وجنوب الصعيد" حيث تصل الرياح للعواصف الترابية.