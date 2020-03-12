الطيران المدني ينفي إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة

نفى باسم عبدالكريم المستشار الإعلامي لوزارة لطيران المدني، صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولي وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم وأنه لا يوجد أي تعليق للرحلات الجوية، ويقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل.

وأهاب المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني ضرورة تحري الدقه وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب في إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.