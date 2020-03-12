شركة ميناء القاهرة تسير مركبات خاصة مجانية لخدمة العاملين والركاب

سيرت شركة ميناء القاهرة الجوي، أتوبيسات "الشاتل باص"، لخدمة الركاب والعاملين بمطار القاهرة الجوي، من خارج المطار (شيراتون المطار)، إلى داخل المطار ذهابا و إيابا، وذلك عقب اختفاء أتوبيسات هيئه النقل العام، من مطار القاهرة الدولي.

وجاء قرار شركة ميناء القاهرة الجوي، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ ظهر اليوم، وتأثيرها على تكدس الحركة المرورية في الطرق المؤدية للمطار.

وشهد مطار القاهرة، استعدادات مكثفة داخل صالات السفر والوصول ومهبط الطائرات، لمواجهة موجة الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد خلال الـ72 المقبلة، واستعدت سلطات المطارات المصرية، بمعدات الشفط لسحب تجمعات المياه، من على أرض المهبط، كما استعدت لجان التدخل السريع، للتعامل مع الموجات الطارئة.

كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أهابت بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية، خلال الساعات المقبلة، ضرورة الوصول إلى المطارات، قبل مواعيد رحلاتهم الدولية، بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية، بما لا يقل عن 3 ساعات.