الإمارات والسعودية تدينان بشدة الهجوم على قاعدة عسكرية عراقية

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن دولة الإمارات تعرب استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في وقت سابق اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في وقت سابق سقوط عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمال بغداد، فيما ذكرت وسائل إعلام أن جنديين أمريكيين وبريطانيا قتلوا في القصف الصاروخي الذي استهدف المعسكر.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، كامل الصلاحيات للتعامل مع حادث استهداف قاعدة" التاجي" في العراق، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أن إسبر، أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم على قاعدة التاجي، مشددا في الوقت ذاته على أن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وكان إسبر أكد في وقت سابق، اليوم، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم الصاروخي في العراق الذي أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أمريكيين، وشدد وزير الدفاع الأمريكي في تصريح أوردته قناة "الحرة" على أن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وقال إسبر إن هذا الهجوم الذي شنته جماعات مسلحة مدعومة من إيران، تضمن نيرانا متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي.

وأكد الوزير الأمريكي، أن بلاده لن تتساهل مع الهجمات على الشعب الأمريكي ومصالحه وكذلك حلفاء الولايات المتحدة.