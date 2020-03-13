تضافر رسمي شعبي لاستقبال ركاب قطار توقف في بني سويف

تضافرت الجهود الرسمية برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، وعدد من المواطنين والمتطوعين والجمعيات الأهلية في استقبال عدد من ركاب قطار الصعيد، القاهرة - سوهاج، توقف بهم في محطة سكة حديد ناصر، وذلك تنفيذا لقرار هيئة السكة الحديدية بوقف جميع الرحلات على خطوطها حفاظا على سلامة وأمن الركاب.

وتضافرت الجهود في فتح عدد من الاستراحات، وتقديم واجب الضيافة لركاب القطار الذين اضطروا للتوقف في مدينة ناصر لمدة ساعتين فقط، قبل ان يستأنف القطار رحلته مرة أخرى.

وكشف رئيس مدينة ناصر عن فتح مقار مركز الشباب ومؤسسة الأيتام وجمعية التنمية الشاملة بالشناوية، بالتنسيق مع إدارة مسجد عمر بن الخطاب ودير الأنبا بولا بناصر لتوفير الاستضافة اللازمة من إقامة حتى تم السماح للقطار باستكمال رحلته.

وفي سياق آخر، أكدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة بني سويف، على أن كل محطات المياه بالمحافظة تعمل بنصف طاقتها لانخفاض التيار الكهربي وتحميلها على ديزل، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الحالة الجوية وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وشهدت محافظة بني سويف وسائر محافظات مصر، أمس الخميس، حالة من الطقس السيئ ما بين تساقط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع ورعد وبرق.

واضطر قطاع الكهرباء في بني سويف إلى قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحافظة، حرصا على حياة المواطنين، فيما تستعد سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من الشوارع الرئيسية للنزول لسحب تجمعات المياه وترأس المستشار محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة لمتابعة أي مستجدات أولا بأول.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.