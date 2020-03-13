"مياه الدقهلية" تعتذر عن قطع المياه: إجراء اضطراري

اعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه، اليوم، وأكدت في بيان لها، إنه إجراء اضطراري لعدم زيادة الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي المحتقنة بسبب مياه السيول، موضحة أن استخدام المياه قد يؤدي إلى طفح الصرف حتى داخل المنازل.

ونوهت الشركة في بيانها إلى أن قطع المياه جاء مراعاة "لكونه من المستحيل حاليًا التعامل مع أي حالات دخول مياه إلى المنازل في ظل استمرار هطول الأمطار، ونحن نعمل بكل طاقتنا لمواجهة الطقس المضطر".

يذكر أن الشركة دفعت بأكثر من 65 معدة متنوعة بمختلف مناطق المحافظة، للمساهمة في مجابهة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد،

وتابع المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أعمال كسح مياه الأمطار بشوارع المحافظة، للتأكد من سير العمل ؛ كي لا تتأثر حركة المرور أو المواطنين بمياه الأمطار.