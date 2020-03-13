مياه الشرب: ننصح المواطنين بترشيد الاستهلاك حتى لا نضطر لقطعها

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة استعدت لموجة الأمطار قبلها بفترة، نظرا للتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لما جبريل، ضمن تغطية قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تمدهم بالمعلومات التي تساعدهم على وضع خطط الطوارئ، مشيرًا إلى أن معدات الهيئة موجودة منذ الأمس، ومتركزة عند مطالع الكباري، والأنفاق والمحاور الرئيسية، وبدأ التعامل فور سقوط الأمطار.

وتابع: "كمية مياه الأمطار اللي نزلت كميات غير مسبوقة، والحمد لله احنا حافظنا على معظم المحاور الرئيسية، وكانت كلها مفتوحة"، لافتا إلى أن الشركة تعاونت مع معدات المحافظات، في رفع الأمطار.

وأوضح رسلان، أن تمركز الشركة كان في نفق العروبة ومنطقة الأوتوستراد، نظرًا لانخفاضها، مشيرًا إلى أنها نقطة منخفضة، واستقبلت كمية أمطار كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة، اضطرت لتخفيف ضخ المياه ثم إغلاقها بسبب زيادة الأمطار، حتى تستوعب شبكة الصرف الصحي كمية الأمطار.

ونصح رسلان المواطنين، بترشيد استهلاك المياه، للتخفيف على شبكة الصرف الصحي، حتى تستوعب الشبكة كميات مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن المياه جرى قطعها على معظم أنحاء القاهرة، مشددًا على عدم اللجوء، لهذا الحل، إلا بسبب الظروف الطارئة، لافتا إلى أنه جرى فتح المياه بشكل تدريجي، على مناطق في القاهرة والجيزة.