حمو بيكا يحتفل بدروع اليوتيوب الذهبية

احتفل بطل المهرجانات الشعبية حمو بيكا مع أحمد فيلو و محمد الجندي ونور التوت بدروع اليوتيوب الذهبية، داخل إحدى الاستوديوهات، وذلك في ظل تحقيقهم لنسب مشاهدة عالية.

وقال حمو بيكا إنه لا يوجد فريق غنائي في مصر حصل على الثلاثة دروع الذهبية، وتمنى أن يستمر الفريق في تحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يستعد بيكا لإعادة تسجيل مهرجان "قشطة" والذي قدمه قديما، حيث من المقرر أن يعيد طرحه على طريقة الفيديو كليب.

وينتظر بيكا طرح الفنان المغربي محمد الريفي لأغنية "قهوة سادة" - والتى طرح البرومو الخاص بها خلال الأيام القليلة الماضية - وذلك من أجل تحضير أغنية جديدة معه.

أغنية "قهوة سادة" غناء محمد الريفي، من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق من توزيع حاتم محسن، ديزاين حمو الرايق، إشراف عام محمد الجندي، وعصام النسر، إنتاج محمود حسان ومصطفي السويفي.