تشييع جنازة أول متوفاة بفيروس كورونا في قريتها بالدقهلية

شيع أهالي قرية السماحية الكبرى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، الليلة، السيدة المتوفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد وصول جثتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أحد أهالي القرية، أن عددًا محدودًا شارك في جنازة، عطيات محمد إبراهيم ، 60 سنة، بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليها بأحد مساجد القرية، ولم يتم الإعلان في مكبرات الصوت بالمساجد عن وصول الجثمان كما هو الحال في الوفيات العادية.

وقال مصدر طبي مسئول، إن الجثمان بعد غسله حسب الشريعة الإسلامية جرى تكفينه وعزله تمامًا بطبقة من الجلد، وأن نقل الجثة ودفنها راعى كافة الاحتياطات الصحية.

يُذكر أن السيدة المتوفاة، جرى استقبالها صباح أول أمس الأربعاء بمستشفى الصدر بالمنصورة، وتشخيص حالتها بأنها التهاب رئوي مزدوج، وتم سحب مسحات ومسحات لفيروس كورونا المستجد، ومسحات أخري للإنفلونزا الموسمية H1N1، وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه فور التأكد من إصابة السيدة تم تحويلها إلي مستشفى الإحالة، وتنفيذ بنود برتوكول علاج فيروس كورنا عليها، إلا أنها توفيت مساء الخميس.