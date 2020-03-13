عاجل.. أمريكا تنفذ غارات على مواقع حزب الله العراقي

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ينفذ غارات على مواقع حزب الله العراقي في جرف الصخر بمحافظة بابل.

وأكد مسؤولون أميركيون تنفيذ عدة غارات على مواقع ميليشيات حزب الله العراقي في جرف الصخر بمحافظة بابل وأن الغارات على الميليشيات في العراق استهدفت 5 مواقع معظمها مخازن للأسلحة ونفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز" باستهداف قصف جديد مقار ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة واسط وقصف مطار قيد الإنشاء في كربلاء وطائرات حربية تجوب سماء منطقة خان النص في المحافظة لافتًا إلى أن القصف الجوي لايزال مستمرا وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مختلف المواقع التي استهدفت خصوصاً جرف الصخر.

كما أفاد مراسل "سكاي نيوز" بوقوع قصف جوي جديد على منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقي بينما أعلن مدير إعلام مطار كربلاء عن مقتل أحد عمال المطار في القصف.