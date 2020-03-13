صور.. فرق "التضامن" تنقذ المشردين من الشوارع في ظل موجة الطقس السيئة

نشر علاء عبدالعاطي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، صورا من مجهودات فريق الوزارة في إنقاذ المشردين في الشوارع، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عبدالعاطي إنه بناء على تكليفات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تجوب فرق الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى وكذا فرق التدخل السريع كل الشوارع بكل محافظات الجمهورية لإنقاذ "أهالينا" من كبار السن بلا مأوى وأيضا أطفالنا الذين لا مأوى لهم في ظل موجة الطقس السيئة التي تعم مصر الآن.

وأضاف: "شباب يعمل من أجل مصر تحت كل الظروف رغم قسوة الطقس والأمطار الغزيرة وشدة الرياح والآن وخلال كتابة هذا البوست استطاعت وحدتين من الوحدات المتنقلة من إنقاذ 5 رجال من أهالينا كبار السن بلا مأوى وتم إيداعهم حالا بدار عقيلة السماع للرعاية الاجتماعية بحلوان".

وتابع: "ما زالت الفرق تجوب الشوارع حتى الآن وعلى مدار الساعة ونتلقى البلاغات على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى 16439 وعلى بوابة الشكاوى الحكومية 16528".