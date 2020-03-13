عودة ضخ المياه تدريجيا في الجيزة بعد انقطاعها بسبب الأمطار
كتب:
سلامة عامر
03:24 ص | الجمعة 13 مارس 2020
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إعادة ضخ المياه بعدد من أحياء ومناطق الجيزة تدريجيا بعد انقطاعها لمدد وصلت إلى 10 ساعات بسبب التعامل مع مياه الأمطار على الشبكة.
وأعادت الشركة ضخ المياه مرة بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والعجوزة والهرم وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والطالبية والوراق.
وتقوم الشركة حاليا بضخ المياه تدريجيا بمراكز كرداسة وأبو النمرس والصف وأطفيح والبدرشين.
وتعاني بعض المناطق من ضعف ضخ المياه في المنيب والطوابق وبعض الشوارع المتفرعة من اللبيني وإمبابة.
وكانت محافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، دفعت بسيارات شفط المياه للتعامل مع مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية في كل الأحياء والمراكز والمدن.