نشرة كورونا في ساعات الجمعة الأولى.. إصابة 11 مصريا بالسعودية

حملت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأنباء المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء إصابات أو وفيات جديدة، ووصوله إلى منازل مسؤولين أو أندية رياضية، حيث يواصل الفيروس الذي ظهر في الصين مطلع العام الجاري انتشاره وتوغله وحصد الضحايا وتسجيل المزيد من المصابين.

في الصين، أعلنت السلطات الصينية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3176 ضحية، في مقابل 80813 إصابة، كما سجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 7979 حالة.

إصابة 17 في السعودية.. وهونج كونج تسجل وفاة رابعة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من بينهم 11 مواطنًا مصريًا، كما أعلنت هونج كونج في الساعات الأولى من صباح الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع عدد وفيات الفيروس إلى أربعة أشخاص.

الفيروس في الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مسؤول جديد، حيث أعلنت كندا عن إصابة زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بفيروس كورونا، وقال مكتب ترودو في بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، الإصابة، إلا أنه سيبقى في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

الدوري الإنجليزي أصبح على المحك خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إصابة مديره الفني ميكيل أرتيتا بالفيروس، وأتبعه تشيلسي بإعلان إصابة مهاجمه أودسون أودوي كذلك، وتم وضع الفريقين في حجر صحي كامل.