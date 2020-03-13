الغرف التجارية: لم نسجل أي نقص في السلع بسبب الطقس السيئ

أعلنت الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، أن نتائج أعمال لجان المتابعة وغرف العمليات الخاصة بمتابعة تداعيات الطقس السيئ في 27 غرفة بالمحافظات لم تسجل أي نقص في السلع والمنتجات بالأسواق، وهناك انتظام محدود في حركة البيع والشراء.

وقال العربي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الغرف تهيب بالتجار أخذ كل التدابير الاحترازية، وخاصة المحال الموجودة بالأسواق الشعبية، من خلال عدم عرض منتجاتهم خارج المحل والاهتمام بوسائل الأمن والأمان، مؤكدا التزام التجار وأسواق الجملة والمخابز بالعمل في ظل هذه الظروف لتوفير الاحتياجات للمواطنين.

وكانت الغرف التجارية قد شكلت أمس 27 لجنة متابعة في غرف المحافظات لمتابعة آثار السيول وتداعياتها.

ومن جانبها ناشدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية ضرورة التعاون مع الحكومة في تخفيف آثار الإعصار والسيول في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى ورجال الأعمال المقتدرين.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هذه الأزمو تحتاج لتعاون الجميع، خاصة وأن هناك قرى ومناطق تضررت نتيجة السيول، ما يستدعي من الأغنياء أن يمدوا يد العون لغير المقتدرين.

وهناك من يحتاجون لإيواء عاجل ووسائل تدفئة وأغطية تحميهم من البرد القارص.

وقال العسقلاني إن رجال الأعمال عام 1994 تعاونوا مع الحكومة في تخفيف آثار السيول التي تعرضت لها البلاد في ذلك الوقت، وبخاصة صعيد مصر.

وأضاف أن الإعصار والظروف الجوية غير المسبوقة تفرض علينا جميعا أن نتعاون حتى تمر هذه الأزمة دون حدوث أضرار في مجتمعنا.