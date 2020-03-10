الغرف التجارية: تراجع كبير في أعداد مستخدمي الشيشة خوفا من كورونا

تتزايد مخاوف المواطنين من تفشي فيروس كورونا بالمقاهي والمولات والسوبر ماركت، خاصة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

العربي: ننتظر دور رجال العمال في حملات التوعية

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجميع يجب أن يصطف للصالح العام ولخدمة المجتمع، ولابد أن يكون هناك إسهام لمجتمع رجال الأعمال في الحملات التوعوية لمواجهة الشائعات، وذلك من خلال القيام بتنظيم دورة توعية بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، كنوع من أنواع المسؤولية المجتمعية والبدء في وضع ملصقات التوعية حول الوقاية والاستعداد لمواجهة الفيروس في كل المكاتب الخاصة بالعمل، وأيضا في الأماكن العامة المحيطة بمقر العمل.

شعبة أصحاب المقاهي بالإسكندرية: منع الشيشية في عدد كبير من المقاهي

وبدوره، قال محمد رجب نائب رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن الغرفة عقدت اجتماعا طارئا مع مسؤولي البيئة لمناقشة سلبيات الشيشة وتقنين أوضاعها لخطرها على جهاز المناعة وانتشار الفيروس.

وقال إن عددا كبيرا من المقاه وُفق أوضاعها ومنع أصحابها تداول الشيشة نهائيا حفاظا على الصالح العام، إلا أن آخرين اعترضوا على فرض الحظر على استخدامها.

وكشف عن تراجع أعداد المواطنين المقبلين على الشيشة خوفا من الفيروس خلال الفترة الماضية.

وأوضح "رجب" أن الشيشة تعتبر من أكثر الأمور الشعبية المنتشرة في كافة المقاه في أنحاء مصر، كما أن 60% من المترددين على المقهى يشربون الشيشة.

وأرجع نائب رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إسراع بعض أصحاب المقاهي لتقنين أوضاعهم لخوفهم من تكبد مبالغ طائلة، فتقنين الأوضاع يتطلب "أدوات من أهمها: شفاطات هوائية للتهوية الجيدة، وتحديد أماكن مغلقة للمدخنين مع عزلهم عن غير المدخنين"، فهناك مقاه غير مؤهلة نظرا لضيق المكان والمساحة، وكلها أمور ضرورية لعدم نقل الفيروس بعدما أشير إلى أن الشيشة تقلل المناعة وتنقل الفيروس.

ودعا "رجب" أصحاب المقاهي إلى النظر للصالح العام والالتزام بنظافة المكان وتعقيم الأدوات والأرضيات والحمامات كإجراءات احترازية.

2 مليون مقهى في مصر.. و40 مليار جنيه حجم الإنفاق على الشيشة والسجائر

ووفق الأرقام الرسمية يوجد 2 مليون مقهى في مصر، ويبلغ حجم إنفاق المترددين عليها 40% من راتبهم. وطبقا للإحصائيات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تبلغ التكلفة الاقتصادية التي ينفقها المصريون سنويا على تدخين السجائر والشيشة 40 مليار جنيه، كما أن 13 مليون مدخن علاقاتهم الأسرية والاجتماعية سيئة بسبب التدخين.

فتح الله: الهايبر ماركت تلتزم بمستوى النظافة.. وتبحث توفير السلع بأسعار مناسبة

وفيما يتعلق بالهايبر ماركت، قال خالد فتح الله صاحب أحد سلاسل محلات شهيرة، إن السوق المصرية بها أكثر من 11 "هايبر تجاري" جميعها تشهد التزاما كبيرا بالنظافة الدائمة والمستمرة، ولا يوجد أي داع للخوف أو الحذر، لافتا إلى أن الدور الذي يشغل بالهم حاليا هو توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن محلات السوبر ماركت ومحلات الهايبر ماركت الحديثة تنمو في جميع أنحاء مصر، من حيث العدد وحجم المبيعات، وعلى الرغم من نموها الأخير، فإنها لا تزال تمثل 1% فقط من إجمالي منافذ البقالة التي تتفوق عليها من حيث العدد والمبيعات، حيث تستحوذ محلات السوبر ماركت الحديثة ومحلات هايبر ماركت مجتمعة على 27.6% فقط من جميع مبيعات بقالة التجزئة.