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"البحوث الفلكية": لا توجد كويكبات عملاقة قريبة من الأرض

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أحمد أبوضيف
10:29 ص | الجمعة 13 مارس 2020
الدكتور جاد القاضي

الدكتور جاد القاضي

نفى الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد بشأن اقتراب كويكب عملاق من الأرض.

وقال القاضي: "من يردد بوجود كويكب عملاق، مش فاهم كيف يكون كويكبا وكيف يكون عملاقا وسيصطدم بالأرض خلال أبريل.. كله شائعات"، موضحا أن أقرب كويكب يسير في الفضاء يبعد مسافة لا تقل عن 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

وأضاف أن أٌقرب متوسط للمسافة بين الأرض والقمر تبلغ 360 ألف كم، مضيفا: "كويكب أبريل يبعد 16 مرة ضعف تلك المسافة، مؤكدا أن ما يتردد مجرد شائعات وموضوعات غير دقيقة تهدف إلى إثارة القلق والزعر والبلبة للمواطنين".

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