المخابز تعلن انتظام العمل: لم نسجل نقصا في رغيف الخبز

أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز.

وقال عطية حماد نائب رئيس الشعبة، إن أصحاب المخابز ملتزمون بمواعيد العمل الرسمية للمخابز دون تقصير لتلبية احتياجات المواطنين وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومفتوحة في المواعيد العمل الرسمية المتعارف عليها.

وبسؤاله عن رصد إغلاق لعدد من المخابر، أفاد أنه لن يجرؤ أي مخبز على الغلق متعمدا إلا من خلال الحصول على إذن، أو بسبب وجود عقوبة لغلق المخبز أو نتيجة عطل فني أو عدم تمكن العمال من الذهاب للمخبز.

ودعا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظا على الوطن.

وأشار إلى أن مخابز المحافظات لم تسجل نقصا فى رغيف الخبز رغم الطقس السيئ، وتستهلك الدولة المصرية حوالى 9.7 مليون طن من القمح لرغيف الخبز المدعم سنويا، يتم توفير حوالى 3.7 إلى 4 ملايين طن داخل مصر، فيما يتم استيراد 6 ملايين طن قمح سنويا من الخارج لتوفير رغيف الخبز.